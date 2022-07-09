white label

Давайте будем честны с друг другом. У нас нет и не может быть ответа на этот вопрос. Мы не можем знать как Вы будете продвигать этот сервис. Есть ли у Вас аудитория или Вы будете покупать платный трафик. Какие тарифы Вы установите и как будете оказывать поддержку Ваших клиентов. От всех этих факторов зависит, сколько Вы будете зарабатывать и как долго. Вообще эта тема отдельного курса. Если интересно можете ознакомиться с нашим курсом по созданию и продвижению Онлайн Сервисов: