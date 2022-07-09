* Установка и дальнейшая поддержка сервиса осуществляется нашей службой тех. поддержки.
Полноценная ватсап рассылка с одного или нескольких ватсап аккаунтов одновременно.
Сообщения, которые будут отправлены автоматически при появлении ключевых слов в чате с собеседником.
Автоматические ответы на любой ответ пользователя с возможностью прикрепления медиафайлов.
Сервис позволяет создавать кликабельные кнопки, а так же интерактивные списки с возможностью выбора.
White Label подразумевает установку скрипта Whats Monster на Ваш сервер с возможностью полного ребрендинга и настройки под ваши задачи.
Скрипт включает в себя:
Посмотрите подробный видео обзор, чтобы разобраться со всеми функциями сервиса.
Для стабильной работы скрипта требуется хороший VPS сервер с ОС Ubuntu 20
Чтобы исключить любые недоразумения, сначала свяжитесь с Нами используя большую зеленую кнопку в тарифах. Мы более подробно расскажем Вам об условиях сотрудничества и ответим на все возникшие вопросы.
Вот примерный алгоритм действий:
ВАЖНО!
По объективным причинам, мы не планируем продавать White Label постоянно.
Это очень ограниченное предложение, как по времени так и по количеству продаж.
Оригинальный скрипт от основного разработчика. Протестировать можно на нашем сайте
Переработанная версия базового скрипта с доп. модулями. Протестировать можно на нашем сайте
Мы можем дополнительно настроить сервис под Ваши задачи.
Мы можем настроить прием платежей с интеграцией сервиса Автовебофис, где есть почти все платежные системы или подключить Юкассу напрямую к сервису.
Настройка сервера под скрипт это сложный технологический процесс. Поэтому при потере сервера или при переносе скрипта на другой сервер потребуется дополнительная оплата.
В футере на внешних страницах сайта под копирайтом будет располагаться ссылка на эту страницу с услугой Whate Label. Обычно это не мешает в продвижении Вашего сервиса, но помогает нам найти заинтересованных клиентов в покупке White Label
Давайте будем честны с друг другом. У нас нет и не может быть ответа на этот вопрос. Мы не можем знать как Вы будете продвигать этот сервис. Есть ли у Вас аудитория или Вы будете покупать платный трафик. Какие тарифы Вы установите и как будете оказывать поддержку Ваших клиентов. От всех этих факторов зависит, сколько Вы будете зарабатывать и как долго. Вообще эта тема отдельного курса. Если интересно можете ознакомиться с нашим курсом по созданию и продвижению Онлайн Сервисов:Открыть Курс
Вообще оригинальный скрипт создавался как сервис с максимально простым интерфейсом и понятными для ВСЕХ функциями. И усложнять его дополнительными инструментами и профессиональными фишками нет особого смысла. Но для продвинутых пользователей нужны продвинутые инструменты.
Поэтому в DEV PRO это по сути модифицированная версия оригинального скрипта, которая рассчитана на другую, более требовательную аудиторию. В DEV PRO будут дорабатываться существующие модули и добавляться новые. ORIGINAL же будет держаться курса простоты и доступности для всех. Вы уже выбираете сами, какой Вариант лучше подойдет для Вашей аудитории.
После установки сервиса, основная наша задача поддерживать его работоспособность в стабильном состоянии. Так же установка последних крупных обновлений (раз в 3-6 месяцев.)
В бесплатную поддержку не входит доработка скрипта сервиса под Ваши специфические задачи. Разработка дополнительных модулей и функций сервиса. Интеграция сервиса в сторонние системы. Поддержка Ваших клиентов через онлайн чат или почту на Вашем сайте.
Кроме того, нужно учитывать специфику работы самого Ватсапа. Возможны временные перебои работы из-за обновлений Ватсапа. Как правило на решение серьезных проблем может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней.