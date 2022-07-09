Whats Monster - White Label

White Label

Запустите Свой Сервис Ватсап Рассылок за 1 день!

Купить Сервис Смотреть Видео Обзор36 Минут

* Установка и дальнейшая поддержка сервиса осуществляется нашей службой тех. поддержки.

Возможности Сервиса

Ватсап Рассылка

Полноценная ватсап рассылка с одного или нескольких ватсап аккаунтов одновременно.

Чат-Бот

Сообщения, которые будут отправлены автоматически при появлении ключевых слов в чате с собеседником.

Автоответчик

Автоматические ответы на любой ответ пользователя с возможностью прикрепления медиафайлов.

Кнопки и Списки

Сервис позволяет создавать кликабельные кнопки, а так же интерактивные списки с возможностью выбора.

white label

Что такое White Label ?

White Label подразумевает установку скрипта Whats Monster на Ваш сервер с возможностью полного ребрендинга и настройки под ваши задачи.

Скрипт включает в себя:

  • ---Панель управления админа
  • ---
    Личный кабинет пользователя
  • ---
    Лендинг, тарифы, блог и FAQ
  • ---
    Панель управления сервером

Видео Обзор

Посмотрите подробный видео обзор, чтобы разобраться со всеми функциями сервиса.

aapanel

Вам Потребуется

Для стабильной работы скрипта требуется хороший VPS сервер с ОС Ubuntu 20

  • Зарегистрировать домен 170 ₽ в год
  • Арендовать VPS сервер От 1800 ₽ в месяц
  • Настроить тарифы и добавить лого
Купить СерверКупить Домен

Условия

Чтобы исключить любые недоразумения, сначала свяжитесь с Нами используя большую зеленую кнопку в тарифах. Мы более подробно расскажем Вам об условиях сотрудничества и ответим на все возникшие вопросы.

Вот примерный алгоритм действий:

  • Предоплата - 50% от полной стоимости WL
  • Установка и настройка скрипта - 2-3 дня
  • Тестирование и проверка работы сервиса
  • Оплата оставшейся части - 50%
  • Тех. поддержка - при необходимости

ВАЖНО!
По объективным причинам, мы не планируем продавать White Label постоянно. 
Это очень ограниченное предложение, как по времени так и по количеству продаж.

ORIGINAL

75000 ₽ Единоразово

Оригинальный скрипт от основного разработчика. Протестировать можно на нашем сайте WhatsMonster.RU

  • Скрипт сервиса и Лендинг
  • Тарифы, вопросы-ответы и блог
  •  ЛК для Пользователей и Админа
  • Рассылка, Автоответчик и Чат бот
  •  Кнопки и Списки в сообщениях
  • Активация тарифов в ручную
Свяжитесь с Нами
  • Осталось 3 лицензии
Best

DEV PRO

95000 ₽ Единоразово

450 USDT Продление через год

Переработанная версия базового скрипта с доп. модулями. Протестировать можно на нашем сайте WhatsMonster.COM

  • Скрипт сервиса и Лендинг
  • Тарифы, вопросы-ответы и блог
  •  ЛК для Пользователей и Админа
  • Рассылка, Автоответчик и Чат бот
  •  Кнопки и Списки в сообщениях
  • Активация тарифов в ручную
  •  Выгрузка отчетов о Рассылках
  •  Импорт - Экспорт Чат-Ботов
  •  Номера из EXCEL с доп. данными
  •  Кнопка WhatsApp для сайта
Свяжитесь с Нами
  • Осталась 1 лицензия

Видео обзор White Label

Узнайте что именно входит в White Label и почему.

Дополнительные Услуги

Мы можем дополнительно настроить сервис под Ваши задачи.

Подключение системы приема платежей

Прием платежей на Автомате

Мы можем настроить прием платежей с интеграцией сервиса Автовебофис, где есть почти все платежные системы или подключить Юкассу напрямую к сервису.

  • 10000 ₽Подключение системы Автовебофис
  • 5000 ₽Добавление модуля оплаты Юкасса
Панель управления

Повторная настройка или перенос

Настройка сервера под скрипт это сложный технологический процесс. Поэтому при потере сервера или при переносе скрипта на другой сервер потребуется дополнительная оплата.

  • 15000 ₽Переустановка при потере сервера
  • 10000 ₽Перенос сервиса на новый сервер
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Убрать копирайт в футере сайта

В футере на внешних страницах сайта под копирайтом будет располагаться ссылка на эту страницу с услугой Whate Label. Обычно это не мешает в продвижении Вашего сервиса, но помогает нам найти заинтересованных клиентов в покупке White Label

  • 10000 ₽Убрать копирайт из футера

Вопросы - Ответы

Сколько я смогу зарабатывать на сервисе и как быстро мне удастся отбить вложения?

Давайте будем честны с друг другом. У нас нет и не может быть ответа на этот вопрос. Мы не можем знать как Вы будете продвигать этот сервис. Есть ли у Вас аудитория или Вы будете покупать платный трафик. Какие тарифы Вы установите и как будете оказывать поддержку Ваших клиентов. От всех этих факторов зависит, сколько Вы будете зарабатывать и как долго. Вообще эта тема отдельного курса. Если интересно можете ознакомиться с нашим курсом по созданию и продвижению Онлайн Сервисов:

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Вообще оригинальный скрипт создавался как сервис с максимально простым интерфейсом и понятными для ВСЕХ функциями. И усложнять его дополнительными инструментами и профессиональными фишками нет особого смысла. Но для продвинутых пользователей нужны продвинутые инструменты. 
Поэтому в DEV PRO это по сути модифицированная версия оригинального скрипта, которая рассчитана на другую, более требовательную аудиторию. В DEV PRO будут дорабатываться существующие модули и добавляться новые. ORIGINAL же будет держаться курса простоты и доступности для всех. Вы уже выбираете сами, какой Вариант лучше подойдет для Вашей аудитории.

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После установки сервиса, основная наша задача поддерживать его работоспособность в стабильном состоянии. Так же установка последних крупных обновлений (раз в 3-6 месяцев.) 

В бесплатную поддержку не входит доработка скрипта сервиса под Ваши специфические задачи. Разработка дополнительных модулей и функций сервиса. Интеграция сервиса в сторонние системы. Поддержка Ваших клиентов через онлайн чат или почту на Вашем сайте. 

Кроме того, нужно учитывать специфику работы самого Ватсапа. Возможны временные перебои работы из-за обновлений Ватсапа. Как правило на решение серьезных проблем может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней. 

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